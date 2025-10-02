Geçen yıla ait devlet hesapları verileri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), genel devlet açığının aktarıldığı 2024 yılına ait Devlet Hesapları'nı açıkladı.

Genel devlet açığı 2024 yılında 1 trilyon 438 milyar 854 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 4,5 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 3,2'ye düştü.

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2024 yılında açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi.

Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024 yılında yüzde 23,6'ya düştü.

GELİRLERİN GSYH İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,4'e yükseldi.

Genel devlet toplam harcamaları 2024 yılında 16 trilyon 321 milyar 72 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 36,6'ya yükseldi.

TOPLAM VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 11.2 TRİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2023 yılında yüzde 48,2 iken 2024 yılında yüzde 46,7'ye düştü.

Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24'e düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,1'e düştü.