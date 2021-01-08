Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin 11 Ocak'a uzatıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine uzattıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

SÜRE BUGÜN SONA ERİYORDU

Koronavirüs salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi bugün sona eriyordu.

SÜRE 11 OCAK 2021’E KADAR UZATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021Pazartesi saat 23.59’a kadar uzattık." ifadesini kullandı.

3 BİN LİRA DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE 3 AYLIK KİRA YARDIMI

Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1.000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.