Gıda sahtekarları listesi güncellendi! Bakanlık hileleri tek tek açıkladı

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar-1" listesini yeniledi.

Listeye yeni 15 ürün katıldı ve listedeki sakıncalı ürün sayısı 1.009'a yükseldi.

Bu listede naturel sızma zeytinyağına, tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldı.

Tam yağlı taze kaşar peynirinin yağ oranı düşük bulundu ve bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi.

TAKLİT YAPAN FİRMALAR AYDIN, İZMİR VE BURSA'DAN ÇIKTI

Bu kez taklit ve tağşiş yapan ürünler Aydın, İzmir ve Bursa'da tespit edildi.

İkinci listedeki şehirler İzmir, Bursa, Amasya ve Zonguldak olarak sıralandı.

İKİNCİ LİSTEYE 5 YENİ FİRMA DAHA GİRDİ

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ikinci listeye ise 5 yeni firma katılarak buradaki sayı da 86'ya yükseldi.

Burada da tüm yağlı kaşar peynirinde, tam yağlı ayçekirdeği çeşnili eritme peynirinde ve tam yağlı beyaz peynirde yağ oranı düşük çıktı.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR FİRMALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR-2 LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN