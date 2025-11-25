Güler Sabancı: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin yüksek lisans öğrencileriyle buluştu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Profesyonel Yüksek Lisans programları kapsamında Managerial Skills Development dersi veren Dr. Yusuf Soner ile Personal Branding dersi veren Dr. Şule Yalçın’ın önderliğinde düzenlenen buluşmaya katılan Sabancı, üniversiteyle olan güçlü bağlarını vurguladı.

Sabancı Üniversitesi’nin Altunizade’deki Dijital Kampüsü’nde gerçekleşen ve yüksek lisans öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği bu buluşmada, Sabancı yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti.

“SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI”

Konuşmasının başında Sabancı Üniversitesi’nin kendi yaşamındaki yerinin “Çok kıymetli ve derin” olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, iş hayatında kazandığı deneyimlerin ardından yeniden eğitime dönmenin kişisel gelişim açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Sabancı, Executive Education programlarının özünü ise şu sözlerle anlattı:

İş dünyasının içinde edinilen tecrübeleri, bir süre sonra akademik bir ortamda yeniden değerlendirmek çok kıymetli. İş hayatında öğrendiklerinize daha geniş bir çerçeveden, akademik bir perspektifle bakabilmek önemli bir fark yaratıyor.

GÜVEN TEMELLİ BAĞ KURMA VE MARKALAŞMA

Profesyonel hayattan akademiye geçen Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden örnekler de veren Sabancı, genç katılımcılara kariyer yolculuklarında farklı seçeneklere açık olmalarını önerdi.

Kişisel markalaşma derslerine atıf yapan Sabancı, yaşamı boyunca odağının her zaman kurumsal markalaşma olduğunu vurguladı. Sabancı, gerçek değerin bireysel markadan çok, kurumların, sürdürülebilir, ortak ve güçlü bir marka kimliği yaratmasında yattığını ifade etti. Güven temelli olan bu yaklaşımın bir takım oyunu olduğunun altını çizen Sabancı, “Önemli olan sizlerin markaya katkınızdır” dedi.

Sabancı, konuşmasının amacını da kendi deneyimleri üzerinden öğrencilerin yöneticilik becerilerini geliştirmelerine ve kurumlarının marka değerini güçlendirecek perspektifler edinmelerine destek olmak olarak özetledi.

“LİDERLİK KAZANILAN VE GELİŞTİRİLEN BİR BECERİDİR!”

Yüksek lisans öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği konuşmasında liderliğin geliştirilebilir bir beceri olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş sürecinin kendisine, “Daha çok dinleme, gerektiğinde bir adım geride durma ve tartışmaların olgunlaşmasını bekleme” becerilerini kazandırdığını belirtti.

GERİ BİLDİRİM

Güler Sabancı bunun yanı sıra kendisini dinleyen öğrencilere de sık sık geri bildirim almalarını, 360 derece ölçümlere önem vermeleri gerektiğini de hatırlattı.

"NE OLMAK DEĞİL NE YAPMAK İSTİYORSUN?"

Konuşmasının en samimi bölümlerinden birinde Sabancı, çocukluk yıllarındaki annesiyle olan bir sohbeti de şöyle aktardı:

Bana hiçbir zaman ‘Ne olmak istiyorsun?’ diye sormadılar. Hep ‘Ne yapmak istiyorsun?’ dediler. Benim için ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusunun karşılığı her zaman, etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamak olmuştur.

ÖĞRENCİLERE KİTAP TAVSİYESİ

Konuşması büyük bir ilgiyle takip edilen Sabancı, öğrencilere John Doerr’in “Measure What Matters”, Carol S. Dweck’in “Becoming is Better than Being” ve Hans Rosling’in “Factfulness” kitaplarını tavsiye etti.

Gelen soruları da yanıtlayan Sabancı, son olarak öğrencilerle fotoğraf çektirip Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş öyküsünü anlattığı “Bir Üniversite Var Ederken” kitabını imzaladı.