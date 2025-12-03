Gümüşün onsunda yeni rekor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,08'de bulunurken, dün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 210 dolarda günü tamamlayan altının onsu, faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 4 bin 222 dolardan alıcı buluyor.

Gümüşün onsu yüzde 0,4 artışla 58,95 dolara çıktı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili ise yatay seyirle 62,3 dolarda seyrediyor.

RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELİNDİ

Öte yandan kripto para piyasalarındaki toparlanma da yatırımcıların yeniden görece riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

Hafta başında 83 bin 822 dolara kadar gerileyen Bitcoin, şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 93 bin 400 dolar seviyelerine yükseldi.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,39 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.