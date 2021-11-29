Güncel döviz kuru 29 Kasım 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Güncel döviz kuru 29 Kasım 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Dolar ve euroyu anbean takip edenler, güncel döviz kurlarına göz atıyor. 13 lirayı bulan dolar, 12.50 seviyelerine geriledi. Peki bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 29 Kasım Pazartesi döviz kuru..

Türkiye son günlerde döviz kurlarında hareketlilik yaşıyor...

İniş ve çıkışlar yatırımcısını tedirgin ederken, dolar ve euro ne kadar oldu yakından takip ediliyor.

Dolar/TL kuru 13 lira seviyelerinin ardından gerileyerek 12.50 lira civarına indi. Doların düşüş eğilimi piyasalar tarafından pürdikkat izleniyor.

Yeni haftaya yükselişle başlangıç yapan dolar, yurtiçinden gelecek olan Ekonomik Güven Endeksi ve Ticaret Açığı ekonomik verilerini izleyecek.

Ekonomi gündemini takip edenler, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını araştırıyor. Peki, 29 Kasım 2021 Pazartesi dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

DOLAR NE KADAR?

1 dolar, bugün saat 11.00 itibarıyla 12,53 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Güne 14 lira seviyelerinde başlayan euro ise yükselişe geçerek 14.11 liradan işlem görüyor.