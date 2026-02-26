Günlük yemek ücretindeki vergi istisnası

Çalışanlara 2026 yılında verilecek yemek ücretleri kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 2025 yılında 240 TL olan öğle yemeği ücreti, yapılan zamla birlikte bu yıl KDV hariç 300 TL'ye, KDV dahil ise 330 TL'ye çıktı.

2026 YEMEK ÜCRETLERİ

Günlük Yemek Bedeli (KDV hariç): 300 TL / KDV: Yüzde 10

Günlük Yemek Bedeli (KDV dahil): 330 TL

Vergi Muafiyeti Artış Oranı: %25

İŞVERENLERİN VERGİDEN MUAF OLDUĞU SINIR

İşverenler de günlük yemek ücreti için belirtilen ücrete kadar gelir ve damga vergisinden muaf tutuluyorlar.

Bu muafiyet sınırı ise yüzde 25 olarak ilan edildi.

GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNASI NE DEMEK?

Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yer alan özel bir istisna türü olan günlük yemek bedeli istisnası, işverenlere yemek ödemelerinde muafiyet sağlar.

Her yıl güncellenen yemek bedeli istisna tutarı ile işverenler, çalışanlarına belirlenen ücrete kadar gelir ve damga vergisi ödemeden yemek yardımı yapabilir.

Resmi Gazete'de belirlenen yemek bedeli istisna tutarı, 2026 yılı için 330 TL'dir (300 TL + Yüzde 10 KDV).

Bu tutar yemek kartı gibi çözümleri tercih eden işverenler için geçerlidir.

Yemek ücretini nakit gibi farklı ödeme yöntemleri ile ödeyen işverenler için ise yemek bedeli istisna sınırı 300 TL'dir.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyunda ‘yemek ücreti’ olarak bilinen yemek bedeli istisna tutarı sayesinde, yemek kartı tercih eden işverenler, 10 çalışan için yapacakları günlük 450 TL'lik yemek ödemesinde yılda 600 bin TL'yi aşan vergi avantajından yararlanabilir.