Arkadaşları doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğunu anlattı

26 Şubat 1954, Türkiye için farklı bir anlam taşıyor.

Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gününe denk gelen o tarihte hayata gözlerini açtı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı 72. yaş gününü kutluyor.

Siyaset camiasından art arda tebrikler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kasımpaşa'daki çocukluk arkadaşları da unutmadı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI ANLATTI

Arkadaşları Erdoğan'ın çocukluk anılarını anlattı.

A Haber'e konuşan bir Kasımpaşalı, Erdoğan'ın namaz ve Fenerbahçe tutkusuna dikkat çekti.

"NAMAZ VE FENERBAHÇE HASTASI"

Erdoğan'ın namaz ve Fenerbahçe sevdalısı olduğunu söyleyen arkadaşı şöyle konuştu:

"Onunla biz Alibeyköy çayırlarına top oynamaya giderdik. Öyle bir şey ki namaz ve Fenerbahçe hastası. Fenerbahçe dedin mi tamam... Tenzile hanım evde oğlum gelecek diye bekliyor, geliyor gece 1'de, 2'de yatıyor. Sabahleyin kalkıyor gidiyor. Anası oğlunu göremiyor.

HAVA TOPLARINDA ÇOK İYİYDİ

O yıllarda aynı takımda forma giydiği arkadaşları Erdoğan'ın futbol yeteneklerinden övgüyle bahsetti.

Erdoğan'ın çok hızlı, çok yetenekli olduğunu söyleyen arkadaşları özellikle hava toplarına hakimiyetine dikkat çekti.