Giorgio Chiellini: Hayal kırıklığı içerisindeyiz ama doğru yoldayız

Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u 5-2 ve 3-2'lik skorla saf dışı bıraktı.

Karşılaşma sonrası Juventus Sportif Direktörü Giorgio Chiellini, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"JUVENTUS'A KİM LAYIK KİM DEĞİL GÖRDÜK"

Chiellini, Galatasaray ile oynanan iki maçın kendileri için bir turnusol kağıdı olduğunu söyledi.

Juventus oyuncularına mesaj veren Chiellini, "Bu iki Galatasaray maçıyla Juventus'a kim layık kim değil, kim bu takımla savaşabilecek kimlikte kim değil... Bunları net bir şekilde gördük." dedi.

Sözlerine devam eden Chiellini, çabalarına rağmen elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

"ÇABAMIZA RAĞMEN ELENDİK"

Chiellini, "Çabamıza rağmen elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz ama gösterdiğimiz performanstan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Chiellini, son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş olmalarına rağmen karamsarlığa yer olmadığını da sözlerine ekledi.

İtalyan yönetici, "Kelly'nin kırmızı kartına söylenecek söz yok. Ancak bir yoldayız ve bu yolun altını oymamalıyız. Performanslarımız kesinlikle kötümser değil. Şimdi tamamen lige odaklanma zamanı." ifadelerine yer verdi.

"PİŞMANLIK YOK"

Chiellini son olarak sezonun geri kalanına dikkat çekti.

Chiellini, "Önümüzde hem bu sezon hem de gelecek sezon adına çok şey ifade eden 12 maç var. Takımın karakterini gördük. Bu bir gelişim süreci. Hepimiz bunun daha hızlı olmasını isteriz ama doğru yoldayız. Şu an için pişmanlık yok. Bodo/Glimt deplasmanında kazandık ve onlara karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu gördük, tıpkı Benfica maçında olduğu gibi. Üzücü olan, bu takımın hedefinin her zaman en az son 16 olması gerektiğidir ama büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.