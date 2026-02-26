Mehmet Şimşek'in şubat ekonomisi değerlendirmesi: Güven endeksi olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmesinde, "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

"EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ EŞİK DEĞERİ AŞTI"

Ekonomik güven endeksinin şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına dikkati çeken Şimşek, sosyal medya hesabından, TÜİK'in açıkladığı şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

"REEL KESİM GÜVENİ 2023 YILI EKİM AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE"

Ekonomik güven endeksinin, şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor.



Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz.