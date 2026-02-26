Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi

Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş gününü kutluyor.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan 72. yaşına girdi.

Başta kabine üyeleri ve AK Parti kurmayları olmak üzere siyaset dünyasının önemli isimleri art arda kutlama mesajları paylaştı.

AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından da kutlama videoları paylaşılırken her buluşmalarında samimi görüntüler veren MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli de kendine has sembolik bir kutmada bulundu.

72 GÜL VE İSLAM HARİTASI

Bahçeli, Erdoğan'ın 72. yaşına ithafen 72 gülden oluşan bir demet ve İslam ülkelerinin haritasının bulunduğu bir tablo hediye etti.

ERDOĞAN DA BENZER BİR HEDİYE GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP'nin kuruluşunun 57. yılı kutlamalarında kuruluş yılına itafen Bahçeli'ye 57 gül içeren bir tebrik çiçeği göndermişti.