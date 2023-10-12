Hafize Gaye Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantılarına katılıyor.
TCMB Başkanı Erkan, toplantılar kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.
Hafize Gaye Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki toplantıları kapsamında gerçekleştirilirken, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Brezilya Merkez Bankası Başkanı ile görüşme
Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.
Yatırımcı toplantıları
TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.
Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.
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