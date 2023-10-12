Hafize Gaye Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile buluştu Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları için Fas'ta bulunan Türkiye ve ABD merkez bankaları başkanları bir araya geldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantılarına katılıyor.

TCMB Başkanı Erkan, toplantılar kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Hafize Gaye Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki toplantıları kapsamında gerçekleştirilirken, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Brezilya Merkez Bankası Başkanı ile görüşme

Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

Yatırımcı toplantıları

TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Mehmet Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız Haberin Detayları

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)