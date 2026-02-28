Emekli bayram ikramiyelerine artış yolda

Emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye veriliyor.

Geçen yıl bu ikramiyeler, tek defada 4 bin lira olarak uygulanıyordu.

Türkiye’deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak olası artış haberlerine kilitlendi.

Geçen yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

TAKVİM NETLEŞMEYE BAŞLADI

Hükümetin bayram ikramiyeleri üzerindeki çalışmaları sürerken, düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşmeye başladı.

17 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

Bu yılki ödemelerden yaklaşık 17 milyon vatandaş yararlanacak.

KABİNE GÜNDEMİ VE YASALAŞMA SÜRECİ

İkramiye tutarlarındaki artışın netleşmesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi.

Kabine toplantısında bu konuda bir istişare yapılması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yasalaşma sürecini dikkate alındığında ödemelerin bayramdan önce yetişebilmesi için yasal prosedürün bayrama en az 4-5 gün kala tamamlanması gerekiyor.

EKONOMİK GÖSTERGELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri ve kamu maliyesinin olanaklarının dikkate alınması bekleniyor.

Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranında, geçmiş dönemlerdeki artışlar, enflasyon rakamları ve genel ekonomik dengeler temel kriter olacak.