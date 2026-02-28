SPK’dan uzaktan kimlik tespiti düzenlemesinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşme süreçlerinde yeni düzenlemeler yaptı.

Değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da düzenleme kapsamına alındı.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNDE YENİ USUL VE ESASLAR

Kuruluşlar, süreç öncesinde iş akış prosedürü oluşturacak, test edecek ve sonuçları yazılı hale getirecek.

Prosedürler yılda en az iki kez gözden geçirilecek; güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık riskinde güncellenecek.

BAŞVURU VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME AŞAMALARI

Başvuru elektronik ortamda alınacak ve risk değerlendirmesi yapılacak.

Görüntülü görüşmede canlılık tespiti yapılacak, sahte yüz teknolojilerine karşı ek tedbirler alınacak.

ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE GÜVENCE

Belirlenen güvenlik yöntemleriyle kurulan sözleşmeler yazılı şekilde kurulmuş sayılacak; bu uygulama aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli olacak.

YAPAY ZEKA KULLANIMINA İZİN

Uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamalar kullanılabilecek.

Kullanım MASAK düzenlemelerine göre olacak; SPK ilave usul ve esaslar belirleme yetkisine sahip.

YÜRÜRLÜK VE SORUMLULUK

Yeni düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin uygulanmasından SPK sorumlu olacak.