HAK-İŞ'ten asgari ücret yorumu: Bu yapıyla çıkacak rakama imza atmayız

Yıl sonu yaklaştıkça 2026 asgari ücretinin belirlenme sürecine girildi.

Antalya Manavgat’ta düzenlenen Hizmet-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete çağrıda bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var. Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor." dedi.

ÜÇ FEDERASYON AYNI FİKİRDE BULUŞTU

Arslan, üç işçi konfederasyonunun ilk kez komisyonun yeniden yapılandırılması konusunda ortak tutum aldığını belirterek, “Hükümet aralık ayını beklemeden, komisyon yapısını konfederasyonların talepleri doğrultusunda değiştirmelidir.” dedi.

“KOMİSYON YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ"

Arslan, HAK-İŞ’in yıllardır komisyonun yapısının adil olmadığını savunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

Bazı konfederasyonlar yıllarca bu itirazımızı ciddiye almadı. Bugün 50 yıl sonra geldikleri nokta HAK-İŞ’in söylediği noktadır. Artık üç konfederasyon da aynı şeyi talep ediyor: Komisyon yapısı değişmeli.

YENİ KOMİSYON YAPILANDIRMASI BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Arslan, komisyonun nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin bir model çalışmasının tamamlandığını ve yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

EV İŞÇİLERİ İÇİN 100 BİN ÜYELİK HEDEF

Sendikal örgütlenmenin son yıllarda güç kaybettiğini belirten Arslan, HAK-İŞ’in ev işçilerine yönelik yürüttüğü çalışmayı “dünyada bir ilk” olarak tanımlayarak, “Şu anda 77 bin ev işçisi sendikamıza üye oldu. Ocak 2026’da hedefimiz 100 bin üye. Bu gruba toplu sözleşme hakkı kazandırmak için ILO ve Çalışma Bakanlığı ile çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

“EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLMELİ”

Arslan, emekli aylıklarıyla ilgili katsayı sisteminden kaynaklanan kaybın giderilmesini isteyerek, “Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve yeni emekli olacakların kayıplarının telafi edilmesi mümkündür. İki maddelik bir düzenleme yeterlidir.” dedi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda üç konfederasyonun görüşlerinin alınmadığını da belirten Arslan, “Bu ülkenin 3 büyük işçi konfederasyonunun masaya çağrılmaması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.