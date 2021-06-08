Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe edilen küçükbaş hayvanlarla besicilik yapan kadınların hayatı değişti. Her biri 20 keçi alan kadınlar, kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Hakkari Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde yaşayan Hasret Taşar (27), Nergiz Taşar (34), Hatice Taşar (32) ve Mizgin Öğmen, köylerini ziyarete gelen Hakkari Valisi İdri Akbıyık aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi’ Projesinden haberdar oldu.

Projeye başvuruda bulunan kadınlara, 20’şer keçi hibe edildi.

Besicilik yapmaya başlayan kadınlar, keçilerin sütü ile yoğurt, tereyağı, peynir yapmaya başladı.

Kadınlar, bu şekilde elde ettikleri kazançlar ile aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı.

Hakkari’de kadınlar, devlet desteği ile besiciliğe başladı VİDEO

“FARKLI YERLERE GELMEK İSTİYORUZ”

Mizgin Öğmen, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Valimiz, köyümüze yaptığı ziyareti sırasında sorunlarımızın olup olmadığını sordu. Biz de kadınlar olarak kendisine bize keçi desteğinde bulunmasını istedik. Bu yönde de başvurumuzu yaptık. Kısa süre içerisinde valimiz bize 20’şer keçi desteğinde bulundu. Biz de keçilerimizi yaylalardaki koyunların arasına gönderdik. Her gün gelip bakımını yapıyoruz. Sütünü sağıyoruz. Çok mutluyuz. Evde boş oturmaktansa genç kadın besiciler olarak daha güzel, daha farklı yerlere gelmek istiyoruz.”





“ÇOCUKLARIMIZIN GEÇİMİNİ SAĞLIYORUZ”

Yaylada sağım yapan 4 çocuk annesi Nergiz Taşar ise, "Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi yaylada keçilerimizi sağıp sütüyle çocuklarımızın geçimini sağlıyoruz. Çok mutluyuz. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.