Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır belirlendi

Hal uyuşmazlıklarında parasal sınırın 174 bin 457 lira olarak belirlendiği duyurulmuştu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır; 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 36,2 oranında artırılarak 174 bin 457,20 lira oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

174 BİN 457,20 LİRANIN ALTINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR HAL HAKEM HEYETİNE SORULACAK

Buna göre, 2022 yılı için değeri 174 bin 457,20 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutuldu. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak. Bu kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilecek.

HAKEM HEYETİNİN KARARI DELİL NİTELİĞİNDE

174 bin 457,20 lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.