Hatay'da çilekten yapılan ürünler ihraç edilecek

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek ekimi artırılarak ve çilekten yapılan ürünler çeşitlendirilerek yöreye daha fazla gelir sağlanması için ihracata yönelik çalışmalar başlatıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle üretimine başlanan ve bu yıl ekim alanı 4 bin dekara çıkan çilekten yeni ürünler elde edilecek.

Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce 26 dekarla başlanan ve bu yıl ekim alanı 4 bin dekara çıkan çilekten çerez, reçel ve pestil yapılarak yurt dışına ihraç edilmesi için harekete geçildi.

ÇİLEĞİN, HER YIL ÜRETİM ALANI VE REKOLTESİ ARTIYOR

İlçede kaymakamlık öncülüğünde 2011 yılında 26 dekar alanda ekimine başlanan çileğin, her yıl üretim alanı ve rekoltesi artıyor. Geçen yıl 2 bin 500 dekar alanda yapılan üretim bu yıl 4 bin dekara çıkarken çileğin yeni ürünlerinin üretimi için de çalışmalar başladı.

YÜZDE 75'İ İHRACATA GİDİYOR

Farklı aroması ve uzun raf ömrüyle yoğun talep gören ve yüzde 75'i ihracata giden çileğin, çerez, reçel ve pestili de yurt dışına pazarlanacak

"ÇİLEĞİMİZİ DAHA KUVVETLENDİRECEĞİZ"

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, çileğin ilçe iklimini sevmesiyle üretim alanının arttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemizin olmazsa olmazı haline gelen çileğin üretim alanı gün geçtikçe artıyor. Bizler de halkımız için önemli gelir kaynağı haline gelen ürünün katma değerini artırmak ve yaşanacak sıkıntıları çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Çileği daha da kıymetlendirmek adına projeler hazırladık. Eski cezaevi binasının tahsisini alarak kurutma, soğutma, dilimleme ve paketleme tesisi haline dönüştürüyoruz. Reçel üretim atölyemiz de yakında hizmete girecek."

“12 BİN TONA YAKIN ÇİLEK REKOLTESİ BEKLİYORUZ”

Sayın, geçen yıl çileğin kilogramının ortalama 5.5 liradan satıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İklim şartları ve sulama konusunda bir olumsuzluk olmadığı takdirde 12 bin tona yakın çilek rekoltesi bekliyoruz. Ürünlerimiz hem iç hem de dış piyasaya satılacak. Ayrıca yatırımcılar ilçemize üçüncü soğuk hava deposu yapımı için projelerini belediyemize teslim etti. Yine ilçemizde kurulan çilek kooperatifleri de bu çalışmaların bir parçası."