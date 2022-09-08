Petrol
88.18
0.20%
Euro
18.2505
0.06%
Dolar
18.239
0.13%
Altın
1.007
0.04%
Borsa
3469
1.94%
Bitcoin
352.842
1.98%
BTXN Coin
5.03
3.07%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Havacılıkta Avrupa’nın lideri Türkiye

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa havalimanlarının ağustos ayında günlük ortalama uçuş trafik verilerini yayınlayarak Türkiye’nin havacılıkta Avrupa lideri olduğunu ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Havacılıkta Avrupa’nın lideri Türkiye

    Türkiye, havacılık alanındaki ilerlemesi ile uluslararası listelerdeki yerini koruyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre İstanbul Havalimanı, günlük 1.341 uçuşla Avrupa’da zirvede. Antalya Havalimanı ise günlük 963 uçuşla yedinci sırada yer alıyor.

    İstanbul Havalimanı Avrupa’da liste başı

    Avrupa havalimanlarının ağustos ayında günlük ortalama uçuş trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı birinci, Paris CDG ikinci, Amsterdam üçüncü, Frankfurt dördüncü, Londra Heathrow beşinci, Madrid Barajas altıncı, Antalya yedinci, Palma de Mallorca sekizinci, Münih dokuzuncu, Barselona onuncu sırada yer aldı. Sabiha Gökçen havalimanı ise Avrupa’daki sıralamada 22'nci oldu.

     

    Havacılıkta Avrupa’nın lideri Türkiye #1

    THY'nin Ağustos'ta yolcu sayısı yüzde 5,6 arttı

    Öte yandan THY'nin ağustosta yolcu sayısının, 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,6 arttığı ve doluluk oranının 1,4 puan yükseldiği bildirildi.

    Havacılıkta Avrupa’nın lideri Türkiye #2

    Havacılıkta Avrupa’nın lideri Türkiye #3


    İlginizi Çekebilir

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geldi
    Futbol

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geldi

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı
    Dünya

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir