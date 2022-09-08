Havacılıkta Avrupa’nın lideri Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa havalimanlarının ağustos ayında günlük ortalama uçuş trafik verilerini yayınlayarak Türkiye’nin havacılıkta Avrupa lideri olduğunu ortaya koydu.

Türkiye, havacılık alanındaki ilerlemesi ile uluslararası listelerdeki yerini koruyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre İstanbul Havalimanı, günlük 1.341 uçuşla Avrupa’da zirvede. Antalya Havalimanı ise günlük 963 uçuşla yedinci sırada yer alıyor.

İstanbul Havalimanı Avrupa’da liste başı

Avrupa havalimanlarının ağustos ayında günlük ortalama uçuş trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı birinci, Paris CDG ikinci, Amsterdam üçüncü, Frankfurt dördüncü, Londra Heathrow beşinci, Madrid Barajas altıncı, Antalya yedinci, Palma de Mallorca sekizinci, Münih dokuzuncu, Barselona onuncu sırada yer aldı. Sabiha Gökçen havalimanı ise Avrupa’daki sıralamada 22'nci oldu.

THY'nin Ağustos'ta yolcu sayısı yüzde 5,6 arttı

Öte yandan THY'nin ağustosta yolcu sayısının, 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,6 arttığı ve doluluk oranının 1,4 puan yükseldiği bildirildi.