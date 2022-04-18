Hava yolu şirketlerini koruyan yeni kararlar

Hava yolları şirketlerinin olağanüstü hallerde faaliyetlerini yürütebilmesi için yeni uygulamalar hayata geçti.

Koronavirüs salgınında ilk etkilenen şirketler hava yolları olmuş, iptal edilen seyahatler ve belirli kurallara bağlanan taşımalar nedeni ile kan kaybetmişlerdi.

İşten çıkartmalar, iflaslar yaşanan hava yolu şirketlerinin, bundan sonra yaşayacakları olağanüstü haller için asgari sermaye zorunluğu ve uçak sayısı sınırının düşürülmesine karar verildi.

Asgari sermaye sınırı ve uçak sayısı düşürülecek

Salgın, savaş ve doğal afet gibi olağanüstü hallerde, hava yolu şirketlerinin sağlamak zorunda olduğu asgari sermaye sınırı ve uçak sayısı gibi kriterler azaltabilecek.

Reuters'in haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'nin 16 Nisan tarihli sayısında yayınlanan ve ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre, salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde, hava yolu şirketlerinin sağlamak zorunda olduğu asgari 15 milyon dolar ödenmiş sermaye sahip olması gerekliliği, teşkil edecek inceleme komisyonunca bir yıl süreyle 6 milyon dolara düşürülebilecek. İnceleme komisyonu bu yetkisini 1 Ocak 2023 tarihine kadar kullanabilecek.

Sahip olmak zorunda olduğu uçak sayısı 5 adetten 3'e iniyor

Bu kapsamda, ticari hava yolu şirketlerinin yetkilendirilebilmesi için sahip olmak zorunda olduğu uçak sayısı da aynı şartlarla 5 adetten 3 adete indirilebilecek.

İnceleme komisyonu, şirketlerin, ödenmesi gereken sermayenin tamamının öz kaynaklardan karşılanması ve ön izin alınmadan ödenmesi zorunluluğu ile filosunda 50 ve üzeri hava aracı bulunan işletmelerin, filosundaki her 50 uçak için 1 adet uçağı işletme mülkiyetinde bulundurması zorunluğuna bu kapsamda muafiyet getirebilecek.İnceleme komisyon ayrıca, yabancı uçuş ekibinin sınav gerekliliği ve kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması gerekliliğinde de muafiyete hükmedebilecek.