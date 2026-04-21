Hazine alacakları mart sonunda 252,3 milyar lira oldu

Hazine alacakları, 31 Mart itibarıyla 252,3 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın içinde Türkiye Varlık Fonu'nun 217,5 milyarlık payı öne çıkıyor. Ayrıca alacaklardan bu dönemde 974 milyon lira tahsil edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 974 milyon lira tahsil edildi.
ALACAK STOKUNDAKİ EN YÜKSEK PAY
Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 217,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)