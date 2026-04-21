Hazine alacakları mart sonunda 252,3 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 252,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 974 milyon lira tahsil edildi.

ALACAK STOKUNDAKİ EN YÜKSEK PAY

Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 217,5 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

