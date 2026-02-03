Hazine, tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet, 8 yıl vadeli euro borç almak için düğmeye bastı ve bu işi yapacak aracı kurumları belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden, tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yapıldı.

EURO CİNSİNDEN 8 YIL VADELİ BİR TAHVİL İHRACI HEDEFLENDİ

Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi.

EURO CİNSİNDEN TAHVİL İHRACI NE DEMEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devletin borçlanması için bir adım attı. Buna göre devlet, euro üzerinden ve 8 yıl sonra geri ödemeli bir borçlanma yapacak.

Bunu da aracı olacak 4 büyük finans kuruluşu üzerinden yapacak. Yani bu kurumlar, devlet adına bu tahvilleri yurt dışındaki yatırımcılara satacak.