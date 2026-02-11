Hazine ve Maliye, 29,9 milyar TL'lik kira sertifikasını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracına devam ediyor.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 29 milyar 864 milyon 500 bin lira tutarında 11 Şubat 2026 valörlü, 5 Şubat 2031 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Kira Sertifikası (Sukuk), bir varlığa sahip olma veya ondan yararlanma hakkını gösteren faizsiz sermaye piyasası ürünüdür. Kira Sertifikası, yatırımcısına belirli dönemlerde sabit veya değişken getiri sağlar.