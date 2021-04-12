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- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya geldi.
- AA
- 12.04.2021 - 15:24
- Güncelleme : 12.04.2021 - 15:33
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya gelmesi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
"İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI ELE ALDIK"
Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.