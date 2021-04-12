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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya geldi.
    • AA
    • 12.04.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 15:33
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya gelmesi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    "İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI ELE ALDIK"

    Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü #2

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