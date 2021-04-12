Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya gelmesi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI ELE ALDIK"

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.