Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan, ikinci çeyrek büyümesine ilişkin açıklama

Bakan Lütfi Elvan, ikinci çeyrek büyümesinin %57’sinin yatırımlardan ve net dış talepten geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

"İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız."

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