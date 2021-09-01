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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan, ikinci çeyrek büyümesine ilişkin açıklama

    Bakan Lütfi Elvan, ikinci çeyrek büyümesinin %57’sinin yatırımlardan ve net dış talepten geldiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 11:52
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan, ikinci çeyrek büyümesine ilişkin açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

    "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız."

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