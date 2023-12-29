Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 için piyasa yapıcı bankaları açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıl, 11 banka piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterecek.
Ocak-Aralık 2024 döneminde "Piyasa Yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar şöyle:
Akbank, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası.
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