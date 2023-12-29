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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 için piyasa yapıcı bankaları açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 için piyasa yapıcı bankaları açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 için 11 bankanın piyasa yapıcı olacağını bildirdi.