Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 için piyasa yapıcı bankaları açıkladı
ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıl, 11 banka piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterecek.

Ocak-Aralık 2024 döneminde "Piyasa Yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar şöyle:

Akbank, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası.

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