Hazine ve Maliye Bakanlığı dövizle ödeme yasağının uygulanma esaslarını düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm ödemelerin Türk Lirası yapılması zorunluluğunda esnemeye gitti.
Bakanlığın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi.
Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.
Geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek
Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek.
Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar
Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise şu şekilde sıralandı:
- Döviz cinsinden kıymetli evraklar,
- 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar,
- Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri,
- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar,
- Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri,
- Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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