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Hazine ve Maliye Bakanlığı dövizle ödeme yasağının uygulanma esaslarını düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı dövizle ödeme yasağının uygulanma esaslarını düzenlendi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı ve dövizle ödeme yapılabilecek alanlar belirlendi.