Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan devlet tahvili ihalesi

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli dönemlerde iç borçlanma amacıyla devlet tahvilleri ihraç etmekte ve bu ihraçların takvimini genellikle önceden açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, devlet tahvili ihalesi yapılıyor.

İHALELER YARIN

Bakanlık yarın 4 yıl (1.386 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edilecek.

İHALEYE KATILIM

Bu ihalelere katılmak için genellikle aracı kurumlar aracılığıyla başvuru yapılıyor. Bakanlık bu ihaleleri, piyasadaki faiz oranlarını ve talebi dikkate alarak düzenliyor.