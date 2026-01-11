Hazine yarın iki devlet ihalesi düzenleyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma ihaleleriyle kamu finansmanını güçlü bir şekilde sürdürmeyi ve borçlanma vadesini dengeli biçimde yönetmeyi amaçlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

TÜFE'YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLİNİN İLK İHRACI

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

YATIRIMCI İLGİSİ BEKLENİYOR

Piyasa uzmanları, hem sabit kuponlu hem de enflasyona endeksli tahvillere özellikle kurumsal yatırımcılar ve portföy yöneticilerinden ilgi gelmesini bekliyor.

Düzenlenecek ihalelerin, Hazine’nin borçlanma stratejisi ve piyasa faizlerine ilişkin beklentiler açısından da yakından takip edileceği belirtiliyor.