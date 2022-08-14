Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.833
0.52%
BTXN Coin
6.47
-4.99%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Hazine'den yeni ihale ve kira sertifikası satışı

    Hazine'nin yeni haftada iki ihale düzenleyeceği ve bir kira sertifikası satışı yapacağı açıklandı.
    • 14.08.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine'den yeni ihale ve kira sertifikası satışı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı,  yapacağı ihalelerle ilgili bilgi verdi.

    Buna göre, yeni haftada iki ihale gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

    İki devlet tahvili ihalesi düzenlenecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 10 yıl (3 bin 542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Salı günü yapılacak ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

    Hazine den yeni ihale ve kira sertifikası satışı #1

    Bir kira sertifikası satılacak

    AA'nın haberine göre aynı gün 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı hedefleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    En net UFO görüntüsü 32 yıl sonra ortaya çıktı
    Dünya

    En net UFO görüntüsü 32 yıl sonra ortaya çıktı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Diyarbakır'da tartıştığı eşini 12 yerinden bıçakladı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da tartıştığı eşini 12 yerinden bıçakladı

    Görüş Bildir