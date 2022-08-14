Hazine'den yeni ihale ve kira sertifikası satışı

Hazine'nin yeni haftada iki ihale düzenleyeceği ve bir kira sertifikası satışı yapacağı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapacağı ihalelerle ilgili bilgi verdi.

Buna göre, yeni haftada iki ihale gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

İki devlet tahvili ihalesi düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 10 yıl (3 bin 542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Bir kira sertifikası satılacak

AA'nın haberine göre aynı gün 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı hedefleniyor.