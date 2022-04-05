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    Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı martta rekor kırdı

    İhracatta öne çıkan ve son dönemde üst üste rekorlar kıran sektörlerden olan hazır giyim ve tekstildeki gelişmeler aktarıldı.
    • AA
    • 05.04.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 13:21
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    Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı martta rekor kırdı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı ihracat rakamının paylaşmasının ardından, bu payda önemli olan sektörlerden hazır giyim ve konfeksiyonun ihracattaki payı değerlendirildi.

    TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-mart döneminde yüzde 16,2 artışla 5 milyar 458 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bu yılın 3 ayında da tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yılın mart ayında 1 milyar 675 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 20,7 artışla 2 milyar 22 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu performansı ile sektör, mart ayında tüm zamanların ihracat rekorunu elde etti.

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 16,2 yükselişle 5 milyar 458 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

    tekstil

    İHRACATIN 1 MİLYAR 366 MİLYON DOLARI İSTANBUL'DAN

    Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 366 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 173 milyon 699 bin dolarla Bursa ve 137 milyon 365 bin dolarla İzmir takip etti.

    SEKTÖR MARTTA EN FAZLA DIŞ SATIMI ALMANYA'YA YAPTI

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 330 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 238 milyon dolarla İspanya ve 197 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

    tekstil


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