Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 7 ayda rekor ihracat

Türkiye ihracatta rekora koşarken bu başarıya sektörler de destek veriyor. Bu sektörlerden olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 7 ayda 12,4 milyar dolarlık rekor ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Temmuz 2021'de 1 milyar 692 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 1 milyar 622 milyon dolarlık ihracata imza attı.

En yüksek ocak-temmuz ihracatı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Temmuz 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 12 milyar 411 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına ulaştı.

En fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleştirildi

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,1 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 137 milyon dolarla Bursa, 118 milyon dolarla İzmir takip etti. Sektörün bu yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleştirdiği 12,4 milyar dolarlık ihracatın 8,5 milyar doları İstanbul'dan, 1 milyar doları Bursa'dan ve 890 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.





En yoğun ihracat Avrupa'ya gerçekleştirildi

AA'nın haberine göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 307 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 221 milyon dolarla İspanya ve 166 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektör ocak-temmuz döneminde ise Almanya'ya 2,2 milyar dolar, İspanya'ya 1,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,2 milyar dolar ihracat yaptı.