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    Haziranda inşaat malzemeleri ihracatı rekoru geldi

    İnşaat malzemeleri ihracatı hız kazanarak 3,36 milyar dolarla tüm zamanların aylık rekoru kırıldı.
    • 03.08.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:43
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    Haziranda inşaat malzemeleri ihracatı rekoru geldi

    Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Dış Ticaret Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

    İhracat haziranda yüzde 16,94 arttı

    Türkiye'nin inşaat malzemeleri sanayi ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,94 artarak 3,36 milyar dolara yükseldi.

    12 aylık ihracat rekora koştu

    AA'nın haberine göre, haziran itibarıyla son 12 aylık ihracat ise 34,52 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Kilogram başına düşen ortalama birim fiyat ise yıllık bazda yüzde 28,5 artarak 0,63 dolar seviyesine yükseldi.

    Dış ticarette haziranda yüksek performans gösteren inşaat malzemeleri sanayisi, miktar olarak daha sınırlı artışla 5,31 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdi.

    Yıllık (son 12 aylık) ihracat miktar olarak 63,56 milyon tona gerilerken, ortalama ihracat birim fiyatı 0,54 dolar/kg oldu. Haziranda ihracat birim fiyat endeksi 108,98 puanla 2015 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

    Haziranda inşaat malzemeleri ihracatı rekoru geldi #1

    İthalattaki artış da sürdü

    Söz konusu dönemde ithalattaki artış da devam etti. Haziranda inşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artışla 957 milyon dolara yükseldi.

    Yılın ikinci yarasında ihracatı etkileyecek faktörler

    Yılın ilk yarısını tarihin en yüksek sonucuyla kapatan inşaat malzemeleri sanayi ihracatının ikinci 6 ayda savaşın etkilerinin, yüksek küresel enflasyonun ve resesyon endişelerinin etkisinin altında kalması bekleniyor.


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