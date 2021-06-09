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    Hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

    Hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

    Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin yarından itibaren başlayacağı duyuruldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 14:18
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın, geçtiğimiz günlerde açıkladığı toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe müjdesi esnafın yüzünü güldürmüştü.

    Koronavirüs nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara verilecek destek başvurularının sona ermesiyle ödeme tarihleri de belli oldu.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

    ÖDEMELER YARIN HESAPLARDA

    Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor #1

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