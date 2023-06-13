Hindistan'da enflasyon geriliyor Hindistan'da enflasyon mayısta yüzde 4,25 olarak Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

AA Enflasyon bütün dünyanın ortak sorunu olmaya devam ederken, sınırlı olarak düşüşünü göstermeye başladı. Hindistan'ın tüketici fiyat endeksi mayıs ayında, yıllık yüzde 4,25 artış kaydederek Ocak 2021'den bu yana en düşük enflasyon oranını kaydetti. Bu veri ile Hindistan'daki enflasyon nisan ayındaki yüzde 4,7'lik altına indi. Enflasyon rakamı beklentilerin de altına indi Aynı zamanda açıklanan enflasyon oranı ekonomistlerin beklediği yüzde 4,42'nin daha altında. En fazla giyim ve ayakkabı fiyatları arttı Hükümet verilerine göre mayıs ayında giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 6,64 ile en yüksek artışı gördü, bunu yüzde 4,84 ile konut fiyatları izledi.