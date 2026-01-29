Hollanda tarihinin tek seferdeki en büyük konut işlemi Türk şirketten

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rönesans Holding iştiraki Ballast Nedam Development, Amsterdam’daki Eleven Square projesinde yer alan 933 konutu Bouwinvest Residential Fund’a satarak Hollanda konut piyasasında rekor kırdı.

Rönesans Holding’in Hollanda’daki iştiraki Ballast Nedam Development, ülkenin bugüne kadarki en büyük konut satışına imza attı.

Amsterdam’da geliştirilen Eleven Square projesindeki 933 konutun Bouwinvest Residential Fund’a satışı, Hollanda’da konut adedi bakımından tek seferde gerçekleştirilen en büyük işlem olarak kayıtlara geçti.

ELEVEN SQUARE

Amsterdam’ın simge yapılarından Johan Cruijff ArenA’nın hemen yanında konumlanan Eleven Square, kentin yeni yaşam merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

AMSTERDAM’IN EN YÜKSEK KONUT KULESİ YÜKSELİYOR

145 metre yüksekliğiyle Amsterdam’ın en yüksek konut kulesi olacak Eleven Square, kentin siluetine yeni bir simge kazandıracak.

Yaklaşık 170 bin metrekarelik toplam alana sahip proje, 250’ye 150 metre büyüklüğünde özel bir alanda geliştiriliyor.

Toplamda 1.100 konutun yer alacağı projede çalışma alanları, kültür, spor ve eğlence merkezleri de bulunacak.

BALLAST NEDAM’DAN AVRUPA’NIN KALBİNDE İMZA PROJELER

Ballast Nedam, Hollanda başta olmak üzere Avrupa genelinde sürdürülebilir yaşam alanları ve altyapı projeleriyle öne çıkıyor. Eleven Square’in komşusu olan ve 1993–1996 yılları arasında inşa edilen Johan Cruijff ArenA da şirketin imzasını taşıyor.

Kanal projeleriyle ülkenin su baskınlarına karşı korunmasına katkı sunan Ballast Nedam, modüler yapılarla daha hızlı, sürdürülebilir ve ekonomik konut çözümleri geliştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlıklı Şehirler programı kapsamında hayata geçirilen Cartesius Utrecht, Hollanda’nın en sağlıklı mahallesi olma hedefiyle öne çıkıyor.

Şirketin Green House, Horizons gibi yüksek oranda doğal malzeme kullanılan ve enerji pozitif projeleri ise iklim değişikliğiyle mücadelede örnek uygulamalar arasında yer alıyor.

ALTYAPIDA GÜÇLÜ PORTFÖY

Tünel ve yol projelerindeki uzmanlığıyla bilinen Ballast Nedam’ın Hollanda genelinde 40’tan fazla tünelde imzası bulunuyor. Ülkenin en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel ve Maasdeltatunnel, şirketin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.

Ballast Nedam ayrıca Lüksemburg’daki Avrupa Yatırım Bankası’nın genel merkezinin genişletilmesi projesini de yürütüyor.

AMSTERDAM’IN KONUT İHTİYACINA KATKI

Eleven Square projesi, ilk kez konut edinecekler ve öğrenciler için yeni alternatifler sunarken, Hollanda’nın yıllık yaklaşık 100 bin adetlik konut ihtiyacına da önemli katkı sağlayacak.

Amsterdam Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanan proje alanında, konut kulelerinin inşaatına 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor.