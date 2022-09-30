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    Hollanda'da enflasyon eylülde kendi rekorunu kırdı

    Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13,7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17,1'e yükseldi.
    • 30.09.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 14:31
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    Hollanda'da enflasyon eylülde kendi rekorunu kırdı

    Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin Avrupa Birliği (AB) uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayınladı.

    Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13,7 olan AB uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17,1'e yükselerek rekorunu yeniledi.

    Artışın nedeni enerji fiyatları

    Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.

    Hollanda

    Geçen yıl yüzde 3 olan enflasyon yüzde 17,1'e çıktı

    AA'nın haberine göre, Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.


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