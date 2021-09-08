Hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı

Buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi, yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak.

Gümrük vergisini sıfırlayan Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

“1 OCAK 2022 TARİHİNE KADAR YÜZDE SIFIR”

Kararda, "Dünya genelinde yaşanılan koronavirüs hastalığı nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacaktır." denildi.

KAHVE İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı gazetede yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre ise kahve ithalatının gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için yüzde 11'den yüzde 6'ya, Kosova için yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkeleri için yüzde 10'dan yüzde 8'e ve diğer ülkeler için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü.

Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 11'den yüzde 6'ya indirildi.