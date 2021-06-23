Hububatçılardan, ilk 5 ayda 3.3 milyar dolarlık ihracat

Hububat dünyada önem kazanmışken Türk üreticisinin bu ürünlerden oluşan ihracatının artması ilgi çekiyor.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya, Ocak-Mayıs 2021 dönemine ait ihracat gündeminin yanı sıra dünya genelinde halen devam eden pandemi sürecini ve sektörel sorunları masaya yatırarak değerlendirmeler yaptı.

2020 HUBUBAT SEKTÖRÜ İÇİN ZORLU BİR YIL OLDU

Altunkaya, bu süreci ülke olarak ve hububat bakliyat sektörü olarak çok iyi yönettiklerini ifade ederek, “Yılın ilk beş aylık sürecini ihracatımızı artırarak geride bıraktık. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının ilk beş aylık sürecinde de birçok sorunla karşı karşıyayız. Aldığımız önlemler, yürürlüğe koyduğumuz projeler bu sorunları aşmamızda önemli rol oynuyor. Ancak pandemi ile birlikte dünya genelinde insanlığın hızla fakirleştiğini, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu gibi bölgeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde satın alma güçlerinin hızla düştüğünü görüyoruz. En temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünlere yönelik taleplerin azalmasında elbette yaşanan salgın ve buna bağlı olarak iş gücü kaybı söz konusu.” dedi.

“MİLLİ LOJİSTİK AĞIMIZI KURMAK ZORUNDAYIZ”

2020’de olduğu gibi 2021 yılının ilk beş aylık sürecinde de konteyner taşımacılığında büyük sıkıntılar yaşayan ihracatçıların bu sorunuyla ilgili çözümü için önemli çalışmalar olduğunu da ifade eden Altunkaya, “Ülkemiz, ihracatın önemini kavrayan ve üretimini ihracata yönlendiren bölgesinin ve dünyanın en önemli ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor. Elbette dış ticaretimizde sürdürülebilirliğin temelini oluşturan unsurların başında global markalaşma, kaliteli ürünler ve lojistik gibi unsurlar gelir. 2020 yılı lojistik alanında yaşanan konteyner krizinden dolayı ihracatçılarımızı bir hayli zorladı, bu zorlanmayı 2021’in ilk beş ayında da yaşadık. Bize göre buradaki en önemli çözüm kolları sıvayarak milli lojistik sistemimizi kurmakla mümkün. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz ve hükümetimizin de desteğiyle bu çalışmaları hızlandırarak uluslararası lojistik arenasında yer almalıyız. Bölgemizden bazı firmaların ilk adımları attığını ve kendi lojistik sistemini kurma çabalarını da memnuniyetle destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“2020’NİN İLK BEŞ AYINDA TÜRKİYE EN FAZLA PASTACILIK ÜRÜNLERİ, BİTKİSEL YAĞLAR VE BUĞDAY UNU İHRAÇ ETTİ”

Hububat bakliyat sektörünün 2021 yılının ilk beş aylık diliminde 212 ülke ve serbest bölgeye 485 milyon 797 bin dolarlık pastacılık ürünleri, 422 milyon 501 bin dolarlık bitkisel yağlar, 390 milyon 30 bin dolarlık buğday unu, 381 milyon 891 bin dolarlık şeker ve şekerli mamuller, 289 milyon 362 bin dolarlık makarna, 279 milyon 106 bin dolarlık kakaolu mamuller ile 162 milyon 200 bin dolarlık yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, bu ürünleri 89 milyon 473 bin dolarlık ihracatla mercimek, 81 milyon 174 bin dolarla margarin, 59 milyon 532 bin dolarla nohut, 46 milyon 352 bin dolarla bulgur, 33 milyon 923 bin dolarla çeşitli yemler, 33 milyon 370 bin dolarla irmik, 22 milyon 934 bin dolarla baharat çeşitleri ve 6 milyon 99 bin dolarlık ta fasülye ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederken, yine bu süreçte hububat bakliyat sektörünün 605 milyon 747 bin dolarlık sektörle ilgili diğer ürün ve mamulleri de ihraç ettiğini sözlerine ekledi.