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    İBB'den İstanbul'da suya yeni zam teklifi

    İBB'den İstanbul'da suya yeni zam teklifi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Parti grupları, su fiyatlarına zam yapılmasını teklif etti.
    • 17.05.2022 - 07:04
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    İstanbul'da geçen ay suya yüzde 29 zam yapılmış, konutta kullanılan suyun birimi fiyatı 5,56 TL'den 8,33 TL'ye yükseltilmişti.

    İBB'den yeni zam teklifi

    İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

    Genel Kurul, gelecek haftaya ertelenirken CHP Grubu gündeme alınması için Genel Kurula tarife değişikliği teklifi sundu.

    İBB den İstanbul da suya yeni zam teklifi #1

    CHP ve İYİ Parti'den zam teklifi

    AA'nın haberine göre; CHP ve İYİ Parti grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklifle su fiyatlarına zam yapılması istendi.

    Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini talep etti.

    Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.

    Öte yandan İSKİ Genel Kurulu Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ilçelerinde yer alan çok sayıda taşınmazın satışıyla ilgili gündem maddeleri, Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonuna havale edildi.

    İSKİ Genel Kurulu 23 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.


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