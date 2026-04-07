İbrahim Yumaklı: Çaycuma Sera OTB üretime başladı

Türkiye'de organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgeleri de yapılmaya başladı.

Bunlardan biri olan Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) üretime başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime başladığını bildirerek "OTB, 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 80 hibesiyle hayat bulan Çaycuma Sera OTB'de üretimin başladığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

6 serada üretim devam ederken diğer yatırımlar da hızla yükseliyor. OTB tam kapasite faaliyete geçtiğinde, 524 dekar alanda 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1.000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak.