İbrahim Yumaklı: Mersin Anıtlı Barajı’nın yapım sözleşmesi imzalandı

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1,3 milyar liraya mal olacak Mersin Anıtlı Barajı’nın yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Mersin’de Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek ve 1.100 hektarlık tarım arazisine su sağlayacak Anıtlı Barajı’nın yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

BARAJIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yumaklı, Anıtlı Barajı’nın, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde sulama amaçlı inşa edileceğini belirterek, tesisin temelden 97 metre yüksekliğinde, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

YERALTI SULARININ AZALMASI ÖNLENECEK

Halihazırda yöredeki mahallelerin geçim kaynağı olan tarımda kullanılan sulama sularının yeraltı su kuyularından temin edildiğini aktaran Yumaklı, hem yeraltı suyu rezervlerinin azalmasına hem de yüksek enerji maliyetine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması ve bölgenin verimli topraklarının modern sulama sistemine kavuşturulması amacıyla Anıtlı Barajı’nın inşasına karar verildiğini hatırlattı.

"NİSAN 2028’DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"

Bakan Yumaklı, "Bölge halkımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun, inşallah bereket ve bolluk getirsin." diyerek, barajın yapım sözleşmesinin ilgili firmayla imzalandığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

Günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon liraya mal olacak barajın Nisan 2028 tarihinde tamamlanarak bölge halkımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık Mahallelerindeki toplam bin 100 hektar alana sahip tarım arazilerine su sağlanacak.

"VERİM ARTACAK"

Tesisin tamamlanmasıyla yörede halihazırda yetiştirilen ve yüksek ekonomik değere sahip muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin ekilme oranları ve verimleri projeli şartlarda artacak, böylelikle üreticilerimiz daha yüksek gelir elde edecek.

280 MİLYON LİRALIK KATKI