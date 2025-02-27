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Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye herhangi bir sebeple iade edilmiş hiçbir ürünün iç piyasada satılamayacağını vurguladı.

NTV'de konuşan Yumaklı, fahiş fiyatla ilgili denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı, belediyelere sokak hayvanları ile ilgili denetimlerin çok yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

"2028 YILI HAYVAN BAKIMEVLERİNİN KURULMASI İÇİN SON TARİH"

İbrahim Yumaklı, NTV'ye verdiği bilgiler arasında kendisine yöneltilen "Sahipsiz sokak hayvanlarını için 2028 tarihi gerekçe gösterilerek adım atılmadığı söyleniyor?" sorusuna karşın, sokak hayvanları içini belediyelerin yapacağı faaliyetlere dair şöyle konuştu:

Belediyelerimizin hatırı sayılı kısmı bu konuda adım atmaya başladı. 2028'e kadar yapılmayabilir, bu zamana kadar süre var konusu doğru değil. 2028 yılı hayvan bakımevlerinin kurulması ve iyileştirilmesi için son tarih. 2025 yılında belediyeler, yasanın kendilerine emrettiği şekilde bütçelerinden ayırıp yapımına başlamalılar, görevleri bu.

"TOPLUM ÇOCUKLARIN HAYATINI KAYBETMESİNİ İSTEMİYOR"

Bu yasa bütün tarafların uzlaşısı ile çıktı. Toplumun büyük bir bölümü sokakta hayatlarını kötüye sevk edecek olayları ve küçücük çocukların hayatını etkilemesini istemiyor. Meclis de bu doğrultuda kanun çıktı. Artık kararların uygulanması gerekiyor. Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor.

"BELEDİYELERE ÇOK YAKIN ZAMANDA DENETİM BAŞLAYACAK"

Bize başvuran belediyelere bilgi veriyoruz. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız. Buradan bunu da bildiriyorum. Bir hazırlık yapıyoruz bütçe hazırlığı bitince denetime başlayacağız.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Üç bakanlık olarak piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Hiç kimsenin makul karına herhangi bir şey söylemiyoruz, konu edilen husus fahiş fiyat.

1 liraya mal edilen ürün 10 liraya tüketiciye sunuluyorsa orada bir problem var.

Geçtiğimiz ay Türkiye'deki bütün gıda perakendecilerinin tamamıyla birlikte üç bakanlık toplantı yaptık. Regülasyon görevini yerinde getirmek zorunda olan kurumlar da dahil olmak üzere sahadayız.

KIRMIZI ETTE FİYAT HAREKETLERİ

Kırmızı etle ilgili ülkemizde tedarik nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Fiyatların artırılmasına dönük spekülatif girişimler oldu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak piyasa regülasyon görevimizi yerine getiriyoruz. Fahiş fiyat konusu hükümetimizin ve bakanlıklarımızın kabul edebileceği husus değil. Bu belli bir dönem değil sürekli denetlenecek.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ İLE MÜCADELE

8 binden fazla arkadaşımız sahada, denetimlerine devam ediyor. Denetim sayısı 1,3 milyona ulaştı, yaklaşık 1,5 milyar liraya yakın idari para cezası kestik, 600'den fazla firma hakkında suç duyurusu yapıldı.

GIDALARDA PESTİSİT SORUNU

Türkiye'ye herhangi bir sebeple iade edilmiş hiçbir ürün iç piyasada satılamaz. Bunu yapabilmeleri için herkesin gözünü kapatması lazım. İade edilen ürünler gümrükten geçmeden imhası sağlanıyor.

Pestisit kullanımı son dönemde belli oranda zorunlu hale geldi, bunu bütün dünya kullanıyor. Avrupa ülkelerinde pestisi kullanımı Türkiye'den çok daha fazla.

Türkiye'de 2,3 kilogram, Avrupa ülkelerinde 3,2 kilogram pestisit kullanımı var.

Sadece ihracata giden ürünler denetlenmiyor, ürünlerin üretildiği yerlerde, paketleme tesislerinde, hallerde pestisit denetimleri yapılıyor. Aradan kaçanlar var ise de tüketicilerimizin bilinçlenmesi sayesinde bize gelen ihbarların tamamını değerlendiriyoruz.

"PESTİSİT GIDALAR TÜKETİME SUNULMUYOR"

"Bizim tüketimimize sunuluyor." algısının doğru olmadığını belirtmek istiyorum.

YAĞIŞLARIN BARAJLARI DOLDURMASI

Kış döneminin büyük bölümünü yağış anlamında zayıf geçirdik, son 15 günün etkisi tabi olacak. Ancak barajlara etkisini bugünden söylemek mümkün değil, bunun faydasını mart-haziran döneminde görebileceğiz.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE

Orman yangınları ile ilgili bütün köylere gidilip bilgilendirme yapıldı. Yılın başından itibaren gerekli tedbirleri, bilgilendirme, eğitim, araç-gereç eksikliğinin tespitine başladık. Emekli olan arkadaşlarımızın eksikliğini hissetmemek ve yeni alınan ekipmanların kullanımı için 8 bin 500 kişilik arkadaşımızı bünyemize katmaya karar verdik.