Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün “Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” Basın Toplantısı'nda destekleme sistemine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

"STRATEJİK ÜRÜNLERDE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ VERİLECEK"

Bakan Yumaklı, tarımda yeni dönem hamlesini anlatırken, stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteğinin karşılanacağını belirterek şu bilgileri aktardı:

Kendilerine bilgi verdiğimiz halde mazot ve gübre desteğinin verilmeyeceği söylentisi yayıldı. Mazot ve gübre desteğinin verilmeyeceği doğru değildir. Biz sadece planlama kapsamındaki ürünler belirlenen havza dışında üretilirse hiçbir destekten faydalanamayacak. Planlama yaparak ilerlemek istiyoruz. Üretimi ve üreticilerimizi merkeze alan tarımda yeni dönem başlıyor.