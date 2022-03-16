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    IEA: Yaptırımlar Rusya'da petrol üretimini azaltabilir

    Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaştan dolayı uygulanan yaptırımların sonuçlarını değerlendirdi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 15:53
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    IEA: Yaptırımlar Rusya'da petrol üretimini azaltabilir

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi.

    IEA'nın şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, büyük petrol şirketleri, nakliye firmaları ve bankalar Rusya ile iş yapmaktan kaçınıyor.

    NİSANDA 3 MİLYON VARİL KESİNTİ YAPILMALI

    Söz konusu durumun, Rusya'nın petrol üretiminde nisan ayında günlük yaklaşık 3 milyon varil kesintiye yol açacağı öngörülüyor. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artacağı hesaplanıyor.

    Rapora göre, Rusya Ukrayna Savaşı'ndan önce yapılan anlaşmalar gereği, Rusya'dan petrol ithalatı şu an devam ediyor ancak yeni sözleşme yapılmıyor.

    petrol

    ÜLKELER ALTERNATİF ARAYIŞINDA

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arz tedariki endişeleriyle pek çok ülke alternatif arayışına girdi.

    OPEC+ grubu ise bu arayışlara çözüm bulma konusuna mesafeli davranıyor ve daha önce varılan günlük 400 bin varil üretim artışı kararına bağlı kalmayı tercih ediyor.


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