İhracatta pazar çeşitliliği sürüyor

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde pazar çeşitliliğinin hakim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türk ihracatçılarının ulaşılan pazar çeşitliliği, ürün çeşitliliği ve katma değerli ürünler ihracatı konusundaki çalışmaları sonuç verdi.

Eylülde 22 milyar 616 milyon dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, geçen ay Almanya'ya 1 milyar 640 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 1 milyar 128 milyon dolar, ABD'ye 1 milyar 127 milyon dolar, Irak'a 1 milyar 8 milyon dolar ve Rusya'ya ise 925 milyon 428 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yaptığı ülkeler incelendi

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında firmalar, pazar çeşitliliğini ortaya koyuyor.

AA'nın haberine göre, Türkiye, eylülde Rusya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı Almanya'ya yüzde 5,8, Irak'a yüzde 18,6 ve Rusya'ya yüzde 105,5 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 7,9 ve ABD'ye yüzde 9,3 azaldı.

Rusya değer bazında ihracat artışında zirvede

Türkiye, geçen ay değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi.

Eylülde Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre 475 milyon 186 bin dolar arttı.

Sektörel bazda otomotiv endüstrisi ön planda

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerde otomotiv endüstrisi ön plana çıktı.

Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'ye en fazla dış satımı otomotiv endüstrisi yaparken, Irak'ta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'da kimyevi maddeler ve mamulleri ön plana çıktı.

En fazl a otomotiv endüstrisi ihracatı Almanya'ya

Eylül ayında otomotiv endüstrisi Almanya'ya 403 milyon 307 bin dolar, ABD'ye 101 milyon 939 bin dolar ve Birleşik Krallık'a 324 milyon 782 bin dolarlık dış satım yaptı.