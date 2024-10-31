İklim değişikliğine dikkat eden şirketlerin hisseleri Borsa'da değer görüyor

AA

BIST 100 şirketleri için finansal risklere karşı yenilenebilir enerji yatırımları önem kazanıyor.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) tarafından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketler için finansal risklere karşı enerji verimliliği dile getirildi.

SEFiA, fosil yakıttan çekilme eğilimini incelediği ve bunun Türkiye'deki sermaye piyasalarına etkisini değerlendirdiği "Atıl Varlık Riski ve Fosil Yakıt Yatırımlarından Çekilme Eğilimi: BIST 100 Örneği" başlıklı raporunu açıkladı.

"FOSİL YAKITTAN ÇEKİLME FİNANS PİYASASINDA ETKİLİ"

Rapora göre, büyük varlık yönetim şirketlerinin fosil yakıtlardan yatırımını çekmeleri olarak tanımlanabilecek fosil yakıttan çekilme, küresel finans piyasalarında etkili olmaya başlayan bir eğilim olarak öne çıkıyor.

Fosil yakıtlara yatırım yapmama kararı alan sermayenin büyüklüğü, iklim değişikliği kaynaklı risklere maruziyeti yüksek sermaye piyasalarını yapısal olarak etkileyecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

BIST 100 ENDEKSİNİN KARBON RİSKİNE MARUZ KALMA ORANI

Londra, Sao Paulo, Moskova, Avustralya ve Toronto borsalarının piyasa değerlerinin yaklaşık yüzde 20 ila 30'unun fosil yakıt yatırımlarıyla ilişkili olduğu ifade edilen rapora göre, BIST 100 endeksinin karbon riskine maruz kalma oranı yüzde 11,3 olarak hesaplanıyor.

Söz konusu borsalardaki küresel fosil yakıt şirketlerinin yoğunluğu dikkate alındığında, Türkiye için hesaplanmış oranın da "azımsanmayacak" seviyede olduğu değerlendiriliyor. Şirketlerin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki sermayeleri ayrıştırıldığında BIST 100 şirketlerinin doğrudan karbon riskine maruz kalma oranı yüzde 8,7'ye yükseliyor.

BORSA İSTANBUL'DA İLK 30 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da işlem gören ilk 30 şirketin (BIST 30) iklim karnelerinin incelendiği çalışmaya da atıf yapılan rapora göre, bankacılık harici 26 şirket içinde, 2022'de yüzde 44 olan "yüksek ve ciddi yüksek riskli" şirket oranı geçen yıl yüzde 38'e gerilerken, yüzde 19 olan "düşük riskli" şirket oranı ise yüzde 8 olarak hesaplandı.