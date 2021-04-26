İlaç sektörü ihracatımız 1.9 milyar dolara ulaştı

Türkiye ilaç ve eczacılık ürünleri sektörünün ihracatı 2020'de yıllık bazda yüzde 26,8 artarak 1 milyar 900 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı koronavirüs salgınının da etkisiyle arttı.

TÜRKİYE SEKTÖRDE 22'NCİ SIRADA

Türkiye, dünyada önemli bir sektör olarak kensiniden söz ettiren ilaç ithalatçısı ülkeler arasında 2019'da yüzde 0,7'lik payla 22'nci sırada yer aldı.

İLK SIRADA TEDAVİDE VE KORUNMADA KULLANILAN İLAÇLAR VAR

Türkiye'nin ilaç ve eczacılık sektörü ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artışla 1 milyar 849 milyon 658 bin dolara yükseldi.

İhracat ürün grubu bazında incelendiğinde, ilk sırada 1 milyar 100 milyon dolarla tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar yer aldı. Bunu 652 milyon 400 bin dolarla insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksinler ve 42 milyon 600 bin dolarla eczacılık eşyası ve müstahzarları izledi.

Geçen yıl dış satımı en fazla artan ürün grubu ise yüzde 564,3 ile glikozitler oldu. Oransal artışta bu ürün grubunu yüzde 83,8 ile provitaminler ve vitaminler, yüzde 77,1 ile hormonlar takip etti.

TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA İLK SIRADA GÜNEY KORE VAR

Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği ilaç ve eczacılık ürünleri dış satımında 615 milyon 900 bin dolarla Güney Kore ilk sırada yer aldı.

Güney Kore ile birlikte ihracatta ilk 15'te yer alan ülkeler, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, İran, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, KKTC, Slovenya, Almanya, Suriye ve Arnavutluk oldu.

İTHALAT YAKLAŞIK 5.4 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE

Türkiye'nin ilaç ve eczacılık sektörü ithalatı da 2020'de yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 5 milyar 354 milyon 537 bin doları buldu.

Ürün grubu bazında ithalatta ilk sırada 2 milyar 400 milyon dolarla tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar yer aldı. Bunu 2 milyar 200 milyon dolarla insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin ile antibiyotikler ve yaklaşık 184 milyon dolarla antibiyotikler takip etti.