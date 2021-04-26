İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı arttı

TCMB, nisan ayına dair imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,2 seviyesine yükseldi.

İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ’NE 1.745 İŞ YERİ KATILDI

2021 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.