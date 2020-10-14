IMF, petrol fiyatlarının 2021'de 46.7 dolar olacağını raporladı

IMF, petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 41.7 dolar, 2021’de ise varil başına 46.7 dolar olacağını öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik faaliyetlerin, nisan ayındaki düşüşün ardından tekrar tırmanışa geçtiği belirtildi.

PETROL PİYASASINA KORONAVİRÜSTEN KAYNAKLANAN BELİRSİZLİK HAKİM

Petrol piyasasında koronavirüs salgınının henüz kontrol altına alınamamasından kaynaklanan bir belirsizlik yaşandığı ifade edilen raporda, petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü hareketlenmeleri destekleyebilecek bazı risklere işaret edildi.

“RİSKLER SÜRÜYOR”

Hatırlanan raporda; Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim, salgının hızla yayılmaya devam etmesi ile azalan petrol ve doğalgaz piyasası yatırımları, yukarı yönlü riskler arasında yer alırken, küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden yavaşlamaya başlaması, bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı ülkelerdeki arz fazlası, Libya’daki üretimin beklenenden daha hızlı normale dönmesi ile OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin aldığı üretim kesintisi kararının ihlal edilmesi ise aşağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor.

FİYATLAR BU YIL GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 32 DÜŞÜŞTE

Koronavirüs salgınının küresel petrol talebinde bir düşüşe ve depolama kapasitesiyle ilgili endişelere yol açmasıyla şubat-nisan döneminde petrol fiyatlarının yüzde 60 düştüğü vurgulanan raporda, fiyatların bu yıl geçen yıla göre yüzde 32 düşüşle varil başına 41.7 dolar olacağı, 2021’de ise varil başına 46.7 dolar olarak gerçekleşeceği ifade edildi.